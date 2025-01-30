Відомо, хто прокоментує матчі Динамо – РФШ і Рома – Айнтрахт

30 січня київське Динамо проведе останній єврокубковий матч цього сезону проти латвійського РФШ. Стартовий свисток на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі пролунає о 22:00.

Цей та інші поєдинки основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Динамо – РФШ прокоментують Віталій Кравченко та Володимир Кобельков. За годину до стартового свистка розпочнеться аналітична студія. Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Сергій Лук’яненко, а запрошеними експертами – ексгравці збірної України Сергій Нагорняк та Олександр Головко.

Трансляцію поєдинку можна знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру киян з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Гру Рома – Айнтрахт прокоментують Вадим Шевякін та Олександр Новак. О 21:35 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки". Трансляція буде доступна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Другий".

Нагадаємо, Динамо і РФШ вже втратили математичні шанси пройти далі. Айнтрахт гарантував собі прямий квиток у 1/8 фіналу, а команді Артема Довбика для проходу в стикові матчі бажано набирати очки і сподіватися на осічки конкурентів.

Зазначимо, що Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу за участі українського гранда.