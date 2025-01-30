Школярі Верпаковскіса, що успішніші за Динамо: усе про останнього суперника киян в Лізі Європи-2025

В останньому турі групового раунду Ліги Європи Динамо зіграє проти чемпіона Латвії РФШ, що тиждень тому здолав Аякс.

Хто вони?

Ризька футбольна школа – так розшифровується РФШ.

Не намагайтеся пригадати їх в чемпіонаті СРСР – це новий клуб, у часи Сконто їх ще не існувало.

Власне, якраз занепад латвійського гранда й допоміг РФШ відбутися.

Вперше – у 2003-му, коли тренер академії Сконто Владімір Бєляєв забрав звідти найкращих студентів, утворивши Даугаву 90, предка РФШ. Вдруге – у 2016-му, коли Сконто остаточно вигнали з еліти за борги, а вакантне місце віддали РФШ, що у 2015-му посів 3-те місце в 2-му дивізіоні.

Відтоді "Школярі" йдуть лише вгору.

В 2018-му вони стали 3-ми в чемпіонаті Латвії – їхня перша медаль.

В 2019-му РФШ виграв Кубок Латвії – свій перший трофей.

У 2021-му вони вперше стали чемпіонами Латвії і також виграли Кубок – це їхній дебютний Золотий дубль.

Ну, і в 2024-му РФШ вже втретє став чемпіоном, виграв Кубок, пробився в групу Ліги Європи, де зупинив Галатасарай (2:2) і Андерлехт (1:1), здолав Аякс (1:0); до останнього бився з Айнтрахтом (0:1).

Грубо кажучи, шлях від претендента на медалі в Латвії до помітного євробійця у РФШ зайняв лише 6 років. Це аномальна швидкість, але також і реалії латвійського клубного футболу, який раптом зацікавив дуже багатих людей.

🇪🇪🇱🇹🇱🇻 Neticamas komentētāju emocijas pēc Adama vārtu guvuma pret Ajax! Ieslēdz skaņu un izbaudi vēsturi! 🔥



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Як все влаштовано?

У Латвії є традиція: перші весняні тури тут грають на шкільних або сільських полях, де навіть трибун нема. Вхід на матчі – 2 євро; якщо в перерві – то 1.

Ймовірно, це аби хоч хтось приходив дивитися.

Латвія – це ж передусім хокей та баскетбол, а не футбол. У 2023-му вони навіть взяли бронзу на хокейному ЧС.

Футбол в країні лідирує лише за інвестиціями в клуби. Так, у 2022-му бюджет баскетбольного гегемона ВЕФ досягав 1,5 млн євро на сезон. А тим часом футбольна Лієпая тратила 2,2 млн, Валмієрас – 3,4, РФШ – 5 млн, а Рига – 13,9 млн.

Прозорість, річні звіти клубів – тут нам Латвія може дати урок.

І ще – ви помітили, що РФШ майже втричі відстає за бюджетом від свого сусіда і головного конкурента?

🇱🇻 Rigas Skola Başkanı Artjoms Milovs, tüm oyuncularına ödül olarak İphone 11 vereceğini açıkladı.



📲 Galibiyet ödülü ise İphone 12 mini olacaktı. pic.twitter.com/dP7Ut8R1BN — Çubuklu Sports (@SportsCubuklu) October 3, 2024

Так-от це не дивно, бо Ригу (колишнє Динамо) утримує російський мільярдер Сєргєй Ломакін, засновник мережі "Пятерочка". У Латвії він під санкціями з 2020-го, тому не може приїхати, але клуб не кидає. У нього ціла мережа, де також кіпрський Пафос, московська Родіна, навіть Дубай Юнайтед, де переховується від голландського правосуддя Квінсі Промес.

РФШ, у свою чергу, з 2016-го фінансує одна з найбільших компаній самої Латвії – LNK Group місцевих росіян Мілових. Займаються усім – від будівництва до авіації; представлені аж на Ле Бурже. В Ризі підтримують Російський театр ім. Чехова; встановлювали пам'ятник Пікулю. При тому бізнес в РФ не ведуть.

Після вторгнення Росії в Україну Латвійська футбольна федерація провела аудит ліги, але вирішили не вбивати розвиток, що почав накльовуватись.

"Якщо говорити про росіян, то питання були до двох клубів – Риги і Ауди, – каже генсек Федерації Артурс Гайдельс, – Ми перевірили їхню документацію і виявили, що у фінансах, потрібних для отримання ліцензії, грошей із російським походженням не було".

Поклавши руку на серце, а хто на їхньому місці сказав би інше?

База і стадіон РФШ, fkrfs.lv

Ну, і щодо секрету перемог Мілових над Ломакіним, то це банально кращий менеджмент. У Латвії діє ліміт 6+5, тож на одних легіонерах не виїдеш, а сильних місцевих гравців мало. РФШ зумів переманити більшість собі – і серед них Яніса Ікаунєкса, що двічі визнавався Гравцем року в Латвії у 2023-24.

Крім того, у 2022-му клуб відкрив свою академію – для цього викупили футбольну школу Нікарс і розширили її із 200 дітей до 500-600.

Також РФШ відкрив нову базу і навіть стадіон LNK – щоправда, лише на 1700 людей.

УЄФА не дозволяє грати на таких малих аренах, тож для єврокубків клуб орендує державну 10-тисячну Даугаву. При тому масштаби стадіону РФШ вказують на головну біду латвійського футболу – тут дуже мало фанів. Навіть ризьке дербі, де визначається доля чемпіонства, збирає 3-4 тисячі глядачів.

До чого тут Верпаковскіс?

А він у РФШ генеральний директор.

Після відходу з київського Динамо в 2011-му Маріс скоро пішов на пенсію і в 2014-му опинився серед засновників клубу Лієпая, де був навіть граючим президентом.

Саме з Лієпаї у 2018-му Верпаковскіса запросив до себе Мілов, аби він керував футбольною складовою клубу.

Якщо коротко, Маріс поки справляється.

З ним РФШ почав здобувати трофеї; ставка на відомого в Україні литовця Валдаса Дамбраускаса була точною.

Friday's Riga Derby was Viktors Morozs' 15th, and his record is certainly something to be admired. With 8 wins, 5 draws, and just 2 losses, no other @RFSDaily coach has performed better against Riga:



8-5-2 Viktors Morozs

4-1-4 Valdas Dambrauskas

1-1-2 Andrejs Kaļiņins

0-2-1… pic.twitter.com/gR4QBYA0zt — Stats RFS (@statsRFS) May 29, 2023

А з 2020-го стало ще краще, коли Верпаковскіс наполіг на запрошенні на пост тренера свого старого знайомого ще зі Сконто та збірної початку нульових Віктора Мороза (не плутати з динамівським!). За 4 роки в РФШ той став майже легендою.

Ну, і ще товариський, впізнаваний в Європі Маріс негласно відповідальний в РФШ за бесіди з журналістами.

"Нинішній тренерський штаб Динамо майже повністю складається з моїх колишніх одноклубників. Ще перед жеребкуванням ЛЄ ми говорили, що було б цікаво, якби нашим клубам випало грати між собою. Востаннє я був у Києві в 2019-му. Побував тоді на базі, на матчі Динамо. Багато людей залишалося ще з моїх часів. Навіть прибиральниці ті самі, і впізнали мене. То був дуже привітний візит, який запам'ятався", – загалом про свою каденцію в Києві Верпаковскіс наговорив лише хорошого.

Восени Маріс потрапив у ЗМІ, коли просив УЄФА прописати календар так, аби Рига не грала взимку вдома – мовляв, і ніде, і клімат не той. Але, як бачте, допоміг не регулятор, а глобальне потепління.

Ну, і щодо розвитку футболу в Латвії – тут у Верпаковскіса своя теорія:

"У нашому футболі, на відміну від баскетболу чи хокею, на даний момент немає вітчизняних кумирів, які грають на найвищому рівні в світі і заробляють мільйони, що спонукало б молодь спробувати піти по їхніх стопах. І ще вплинуло підвищення рівня життя. Коли я був молодим, умови в Лієпаї змушували прагнути більшого у футболі".

Ništa me nije iznenadilo kao Maris Verpakovskis koji priča hrvatski jezik 🔴🔵



Cijeli video na 🔽https://t.co/TbjGD0YjzV pic.twitter.com/syB926ImZg — ZLOpta (@ZLOpta3) December 13, 2023

Що казати, коли навіть син Маріса не захотів йти його стопами – сказав, що не має мотивації:

"А що я зроблю? Це або є, або його нема".

Чого чекати Динамо?

Боротьби на рівних. Нема тут ні фаворита, ні аутсайдера.

Навскидку в складі РФШ навіть менше дірок, ніж у киян.

Воротар Ондоа награв 53 матчі за збірну Камеруну. Центрбеки Пренга і Мареш виступали за збірні Албанії та Чехії. Атакувальний хав Мархієв з лютого гратиме за другу команду Кіпру Аріс Лімасол. Вже згаданий Ікаунєкс – "латвійський Ярмоленко", чию ліву ногу треба дуже пильно закривати.

🔥 Fabrice Ondoa, primo de André Onana, hace historia con su parada y mete al RFS Riga en la Europa League



pic.twitter.com/P7lpgYBr98 — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) August 29, 2024

Transfermarkt оцінює склад РФШ дешевше, ніж одного Влада Ваната, але це не має стосунку до футболу. Правда така, що до Риги, як колись у наші Чорноморець або донецький Металург, агенти масово привозять ноунеймів, показують їх, а там вже як піде.



Це як лотерея: хтось губиться назавжди вже за місяць, а хтось, як Андрей Іліч, після вдалого року в Латвії опиняється аж у Ліллі.

У Лізі Європи РФШ не видумує тікі-таки – грає просто, від оборони. Його відсоток контролю м'яча – третій найнижчий в турнірі (37%). При тому обороняється команда дуже чисто, і за картками друга з кінця (8 жовтих і 0 червоних в 7 матчах).

РФШ кращий за Динамо за ударами (9,1 проти 8,6), ударами в площину (3,1 проти 2,7), перехопленнями (12,6 проти 10,1), виграними верховими м'ячами (15,3 проти 10,9), а ще очікуваними голами (6,98 проти 4,39). До слова, Київ загалом має найнижчий показник xG серед усіх 36 учасників групового раунду ЛЄ.

На якусь самовпевненість суперника, як було з Галатасараєм, тут розраховувати не слід.

"Не думаю, що ми будемо фаворитами у цій грі, хоча у нас більше очок. Найважливішим буде зрозуміти, що ми можемо боротися із Динамо. Але також гравці мають "приземлитися" після перемоги над Аяксом", – тренер Мороз тримає своїх в узді.

Чим відповість на це Шовковський? І чи відповість?

Сумно констатувати, але останніми роками, коли РФШ стрімко злітав вверх, Динамо не менш швидко падало вниз.