Не міг два тижні нормально ходити: Бражко розповів про свою травму

Хавбек Динамо Володимир Бражко поділився подробицями своєї травми, через яку він не зміг допомогти своїй команді у спарингу з німецьким Магдебургом (1:3).

Про це 22-річний футболіст розповів пресслужбі киян перед початком товариського матчу.

"Травму я отримав у матчі Ліги Європи з Реал Сосьєдадом і не міг десь два тижні нормально ходити. З третього січня вже почав працювати, почуваю себе більш-менш, а завтра приступаю до бігової роботи. Але це все буде в легкому режимі, щоб не було рецидиву. Сподіваюся, що за 7-10 днів я буду вже в загальній групі", – сказав Володимир.

Нагадаємо, що саме Володимир Бражко був визнаний найкращим гравцем "біло-синіх" у 2024 році.

Раніше стало відомо, що на перегляді в київському колективі знаходиться африканський захисник. Він проведе з українцями тренувальний збір у Туреччині.