Зіграє в контрольних матчах: Динамо переглядає африканського захисника

Київське Динамо переглядає на тренувальному зборі в Туреччині центрального захисника Іме Окона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

21-річний оборонець бере участь у тренувальному процесі команди та зіграє у контрольних матчах. За підсумками перегляду клуб ухвалить рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем.

Окон наразі є основним гравцем команди СуперСпорт Юнайтед з Південно-Африканської Республіки, а також кандидатом у збірні ПАР та Нігерії (може обирати національну команду).

Напередодні Динамо відправилось на зимові збори у Туреччину та оголосило список футболістів, що вирушили з командою.

Раніше кияни оголосили найкращого гравця 2024 року у своєму складі.