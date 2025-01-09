Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зіграє в контрольних матчах: Динамо переглядає африканського захисника

Олександр Булава — 9 січня 2025, 13:50
Зіграє в контрольних матчах: Динамо переглядає африканського захисника
Олександр Шовковський та Іме Окон
ФК Динамо Київ

Київське Динамо переглядає на тренувальному зборі в Туреччині центрального захисника Іме Окона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

21-річний оборонець бере участь у тренувальному процесі команди та зіграє у контрольних матчах. За підсумками перегляду клуб ухвалить рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем.

Окон наразі є основним гравцем команди СуперСпорт Юнайтед з Південно-Африканської Республіки, а також кандидатом у збірні ПАР та Нігерії (може обирати національну команду).

Напередодні Динамо відправилось на зимові збори у Туреччину та оголосило список футболістів, що вирушили з командою.

Раніше кияни оголосили найкращого гравця 2024 року у своєму складі.

Динамо Київ

Динамо Київ

КРУПський інтерес. Чому перехід захисника Ворскли – хіт січневого трансферного вікна
Динамо відмовилося від ідеї підписання колумбійського вінгера
Бартулович: Дуже добре розумію, чому Динамо і Шахтар провалилися в єврокубках
Попов розповів, що йому не подобається у тренуваннях
Карпати загрожують домінуванню Динамо й Шахтаря? Головні інтриги українського міжсезоння

Останні новини