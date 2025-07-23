Наполі розглядає трансфер вінгера Шахтаря

Наполі розглядає можливість трансферу бразильського вінгера Шахтаря Кевіна.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Першочерговою ціллю неаполітанців є правий вінгер Болоньї Дана Ндоє. За нього було запропоновано 40 мільйонів євро, включно з бонусами. Наразі переговори між клубами тривають.

Також Наполі цікавий Кевін з Шахтаря, але спочатку клуб очікує остаточної відповіді щодо Ндоє.

Кевін виступає за Шахтар із січня 2024 року. Тоді донецький клуб віддав за нього Палмейрасу 12 мільйонів євро. На цей час Transfermarkt оцінює 22-річного вінгера в таку ж суму.

Раніше була інформація, що у трансфері вінгера зацікавлена Болонья, яка запропонувала "гірникам" 30 млн євро.