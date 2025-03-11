Очікування не збулися: власники Жирони Циганкова та Манчестер Сіті зазнають величезних збитків

City Football Group (CFG), холдингова компанія, яка керує групою власників кількох клубів на чолі з Манчестер Сіті, зафіксувала 122,2 мільйона фунтів збитків до оподаткування в сезоні-2023/24. Це збільшило сукупні збитки CFG з моменту її заснування в 2013 році до 972,8 мільйона.

Про це повідомляє The Athletic.

Збитки CFG за останні три сезони перевищили 100 мільйонів, хоча завдяки податковій знижці у розмірі 30,3 мільйона чисті збитки минулого сезону були нижчими за цей показник.

Джон МакБіт, член правління CFG, заявив наприкінці сезону-2013/14, що правління "очікує, що група буде прибутковою протягом наступних трьох років".

CFG ще не отримала річного прибутку або навіть не наблизилася до цього. Результат минулого сезону принаймні свідчить про певну стабілізацію: збиток до оподаткування зменшився на 4,7 мільйона (4%).

Варто зазначити, що збиток CFG до оподаткування у сезоні-2023/24 стався попри новий рекордний дохід у розмірі 933,1 мільйона. Більшу частину цього доходу приніс Манчестер Сіті: його 715 мільйонів склали 77% від загальних доходів CFG. При цьому за сезон-2022/23 частка "містян" склала 81%.

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Прірва до наступного клубу з найбільшим доходом є дуже значною: Жирона Віктора Циганкова заробила лише 59,6 мільйона, посівши третє місце в Ла Лізі минулого сезону.

Далі йдуть Нью-Йорк Сіті з МЛС (46,5 мільйона), бразильська Байя (31,3 мільйона), італійський Палермо (18,5 мільйона) та французький Труа (11,2 мільйона). Решта п'ять клубів з мажоритарним пакетом акцій під прапором CFG згенерували обіг менше 10 мільйонів кожен.

Раніше стало відомо, за якої умови Манчестер Сіті може втратити своє місце в АПЛ, якщо клуб визнають винним у 130 порушеннях правил ФФП.