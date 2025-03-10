130 порушень ФФП: долю Манчестер Сіті в АПЛ можуть вирішити його суперники

Якщо Манчестер Сіті визнають винним у 130 порушеннях правил Фінансового фейр-плей, тільки клуби АПЛ можуть зробити так, щоб порушників виключили з вищого англійського дивізіону.

Про це повідомляє Goal.

"Містяни" продовжують свою боротьбу з Англійською Прем'єр-лігою у справі про 130 порушень ФФП. Вже обговорювалися різні покарання, починаючи від значних вирахувань очок і закінчуючи трансферним баном.

Згідно з джерелом, керівництво АПЛ не може виключити жоден клуб з вищого дивізіону. Проте може бути проведене голосування про виключення, якщо така рекомендація буде висунута на спеціальних зборах акціонерів.

Правило B6 Посібника АПЛ передбачає, що для того, щоб ініціювати виключення одного з її членів, клуби повинні проголосувати в рамках спеціальної резолюції. Для цього потрібно, щоб 15 клубів (75%) проголосували за виключення.

На даний момент Манчестер Сіті посідає п'яте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 47 очок після 28 зіграних турів.

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