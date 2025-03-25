ПСЖ планує побудувати новий стадіон вартістю в 1 мільярд євро

Катарське керівництво ПСЖ ухвалило рішення про будівництво нового стадіону для клубу.

Про це повідомляє Media Parisien.

🚨💣 LE PSG VA INSTALLER SON NOUVEAU STADE À MASSY (91) !



✅ Massy accueillera le futur stade du club à 90 000 places. Un projet d’un milliard d’euros, pensé comme un levier économique autant que sportif.



🇶🇦 La décision a été prise par l’actionnaire qatari.@EssentielEco pic.twitter.com/bYSdVCsHzU — Media Parisien (@MediaParisien) March 24, 2025

Стадіон буде розташований у Массі – південному передмісті Парижа, яке розташоване в 15 км від столиці Франції, неподалік від аеропорту Орлі. Арена вміщатиме 90 тисяч глядачів, вартість проєкту – близько 1 мільярда євро.

Рішення керівництвом клубу вже ухвалене, про нього оголосять протягом наступних кількох тижнів.

Наразі ПСЖ проводить домашні матчі на стадіоні Парк де Пренс в центрі Парижа, який вміщує понад 48 тисяч глядачів. Востаннє реконструкція цієї арени проводилася у 2012 – 2016 роках.

Нагадаємо, минулого тижня колишній форвард ПСЖ і збірної Франції Кевін Гамейро оголосив про завершення кар’єри у віці 37 років.