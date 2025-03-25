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ПСЖ планує побудувати новий стадіон вартістю в 1 мільярд євро

Олег Дідух — 25 березня 2025, 14:05
ПСЖ планує побудувати новий стадіон вартістю в 1 мільярд євро

Катарське керівництво ПСЖ ухвалило рішення про будівництво нового стадіону для клубу.

Про це повідомляє Media Parisien.

Стадіон буде розташований у Массі – південному передмісті Парижа, яке розташоване в 15 км від столиці Франції, неподалік від аеропорту Орлі. Арена вміщатиме 90 тисяч глядачів, вартість проєкту – близько 1 мільярда євро.

Рішення керівництвом клубу вже ухвалене, про нього оголосять протягом наступних кількох тижнів.

Наразі ПСЖ проводить домашні матчі на стадіоні Парк де Пренс в центрі Парижа, який вміщує понад 48 тисяч глядачів. Востаннє реконструкція цієї арени проводилася у 2012 – 2016 роках.

Нагадаємо, минулого тижня колишній форвард ПСЖ і збірної Франції Кевін Гамейро оголосив про завершення кар’єри у віці 37 років.

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