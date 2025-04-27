Це найемоційніший гол у кар'єрі: Кабаєв – про рятівне взяття воріт Шахтаря в компенсований час

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв висловився про свій удар на 90+3 хвилині матчу з Шахтарем, який врятував "біло-синіх" від поразки (2:2). Футболіст визнав, що це найемоційніший гол у його кар'єрі.

Слова футболіста передає пресслужба "біло-синіх".

"Не скажу, що він був найкрасивішим, але по емоціях – мабуть, так. За день-два до гри думав, що я вже не молодий, доводилося забивати різні м’ячі у кар’єрі, але прямому конкуренту Шахтарю – ще ніколи.

Захотілося забити, навіть не думав, як саме це станеться, просто забити – і Бог нагородив мене на останніх хвилинах. Думаю, за моїми емоціями було видно, що цей гол для мене – наче ковток свіжого повітря. Адже я в кожному інтерв’ю кажу, що я мало забиваю, що потрібно більше. І ми обговорюємо це з тренером.

Олександр Володимирович перед грою сказав мені, що потрібно бити по воротах, я так і робив. Одного разу влучив у стійку, іншого вийшло вище воріт, але потім таки забив. Якщо не буде ударів – не буде голів. Я дуже задоволений, що вдалося відзначитися, та, думаю, у майбутньому мені це допоможе", – зізнався Кабаєв.