Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кабаєв: У матчі з Гоффенгаймом будемо робити все, щоб порадувати вболівальників грою та результатом

Руслан Травкін — 2 жовтня, 21:47
Кабаєв: У матчі з Гоффенгаймом будемо робити все, щоб порадувати вболівальників грою та результатом
Владислав Кабаєв
Динамо

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу 2 туру Ліги Європи проти німецького Гоффенгайму.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Матч проти Лаціо? Зробили висновки, і завтра в нас є гра, щоб реабілітуватися за ту поразку. Подивимося, що завтра буде, ми гратимемо на перемогу й усе робитимемо заради неї.

Атмосфера у колективі? Ми зробили великий шмат роботи, аби потрапити до цього турніру. Ми приїжджаємо на матчі й граємо за всю Україну, за свої сім’ї. Тож яка може бути атмосфера? Тільки позитивна, чекаємо завтра багато вболівальників, і зі своєї сторони будемо все робити, щоб радувати своїх шанувальників грою та результатом", – сказав Кабаєв.

Зустріч відбудеться у четвер, 3 жовтня, на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Напередодні Динамо завдяки голу Бражка з центру поля впевнено обіграло Лівий берег у столичному дербі.

Гоффенгайм Динамо Київ Ліга Європи-2024/25 Владислав Кабаєв

Динамо Київ

Динамо втратило двох лідерів перед матчем з Гоффенгаймом у Лізі Європи
Хацкевич оцінив шанси Динамо на чемпіонство в УПЛ
Сирота потрапив у символічну збірну 5 туру чемпіонату Ізраїля за версією SofaScore
Крупський: Партнери по Ворсклі вже почали травити мене щодо трансферу в один із українських топклубів
Слабкий та недалекий форвард: Сабо – про виклик Ваната в збірну України

Останні новини