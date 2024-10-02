Кабаєв: У матчі з Гоффенгаймом будемо робити все, щоб порадувати вболівальників грою та результатом
Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу 2 туру Ліги Європи проти німецького Гоффенгайму.
Його слова цитує клубна пресслужба.
"Матч проти Лаціо? Зробили висновки, і завтра в нас є гра, щоб реабілітуватися за ту поразку. Подивимося, що завтра буде, ми гратимемо на перемогу й усе робитимемо заради неї.
Атмосфера у колективі? Ми зробили великий шмат роботи, аби потрапити до цього турніру. Ми приїжджаємо на матчі й граємо за всю Україну, за свої сім’ї. Тож яка може бути атмосфера? Тільки позитивна, чекаємо завтра багато вболівальників, і зі своєї сторони будемо все робити, щоб радувати своїх шанувальників грою та результатом", – сказав Кабаєв.
Зустріч відбудеться у четвер, 3 жовтня, на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Напередодні Динамо завдяки голу Бражка з центру поля впевнено обіграло Лівий берег у столичному дербі.