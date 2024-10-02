Кабаєв: У матчі з Гоффенгаймом будемо робити все, щоб порадувати вболівальників грою та результатом

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу 2 туру Ліги Європи проти німецького Гоффенгайму.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Матч проти Лаціо? Зробили висновки, і завтра в нас є гра, щоб реабілітуватися за ту поразку. Подивимося, що завтра буде, ми гратимемо на перемогу й усе робитимемо заради неї.

Атмосфера у колективі? Ми зробили великий шмат роботи, аби потрапити до цього турніру. Ми приїжджаємо на матчі й граємо за всю Україну, за свої сім’ї. Тож яка може бути атмосфера? Тільки позитивна, чекаємо завтра багато вболівальників, і зі своєї сторони будемо все робити, щоб радувати своїх шанувальників грою та результатом", – сказав Кабаєв.