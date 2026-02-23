Ла Ліга назвала найкращого тренера лютого

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні визнаний найкращим тренером чемпіонату Іспанії у лютому.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У голосуванні Пеллегріні обійшов Альваро Арбелоа (Реал Мадрид) та Хосе Бордаласа (Хетафе).

Бетіс під керівництвом аргентинця здобув три перемоги та одну нічию у чотирьох матчах. Команда посідає 5-те місце в турнірній таблиці з 42 очками.

Підопічні Пеллегріні розпочали лютий з домашньої перемоги над Валенсією з рахунком 2:1, після чого здобули дві поспіль перемоги на виїзді над Атлетико (0:1) та Мальоркою (1:2), а також зіграли внічию 1:1 проти Райо Вальєкано.

Напередодні сенсаційної поразки від Осасуни зазнав мадридський Реал.