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Визначився суперник жіночої збірної України у другому раунді плейоф відбору до Євро-2025

Микола Дендак — 29 жовтня, 23:13
Визначився суперник жіночої збірної України у другому раунді плейоф відбору до Євро-2025
УАФ (Дан Балашов)

Жіноча збірна України у другому раунді плейоф кваліфікації Євро-2025 зустрінеться з Бельгією.

Про це стало відомо після перемоги бельгійок над Грецією у двоматчевому протистоянні. Перший поєдинок завершився внічию 0:0, а в другому Бельгія розтрощила суперниць з рахунком 5:0.

Відбір до Євро-2025
Плейоф, матч-відповідь

Бельгія – Греція 5:0

Зауважимо, що Україна вийшла в наступний етап після перемоги у двоматчевому протистоянні з Туреччиною. Перша зустріч завершилася нічиєю (1:1), а у другому матчі українки здолали суперниць 2:0.

Другий раунд стане вирішальним етапом відбору. У ньому 14 збірних розіграють між собою сім путівок до фінального турніру Євро-2025, де загалом мають виступити 16 учасників. Він проходитиме з 27 листопада до 3 грудня

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