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Яремчук та Судаков – найкращі гравці матчу Албанія – Україна

Микола Дендак — 19 листопада 2024, 23:46
Яремчук та Судаков – найкращі гравці матчу Албанія – Україна
уаф

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков отримав найвищу оцінку за матч останнього 6 туру Ліги націй УЄФА Албанія – Україна (1:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили в 7,7 балів. На його рахунку 36 точні передачі з 42 (86%), зокрема, 2 ключові, 4 удари по воротах та 100% виграних дуелей. Також високу оцінку отримав автор переможного голу Роман Яремчук.

Нагадаємо, ця перемога дозволила Україна посісти 2 місце в турнірній таблиці та зачепитися за можливість вийти у Дивізіон А. Суперником у плейоф буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні.

Також, посівши другу сходинку, Україна втратила запасний шлях кваліфікації на чемпіонат світу.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Георгій Судаков Збірна Албанії з футболу SofaScore

Георгій Судаков

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