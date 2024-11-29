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Вінісіуса визнали найкращим гравцем листопада в Ла Лізі

Олексій Мурзак — 29 листопада 2024, 21:16
Вінісіуса визнали найкращим гравцем листопада в Ла Лізі
Вінісіус Жуніор
realmadrid.com

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем листопада в Ла Лізі.

Про це інформує пресслужба ліги.

Бразилець у цьому місяці оформив хеттрик у ворота Осасуни (4:0) та відзначився асистом в матчі проти Леганеса (0:3).

Також на нагороду претендували Дані Ольмо з Барселони, Такефуса Куба з Реала Сосьєдад, Арнау Марнітес з Жирони та Джуліано Мартінес з Атлетико.

У поточному сезоні Вінісіус забив 8 голів і віддав 5 результативних передач у 13 матчах Ла Ліги. Реал наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи і активі 30 очок.

Раніше стало відомо, що вінгер вибув на три тижні через травму підколінного сухожилля.

Нагадаємо, найкращим тренером місяця став наставник Жирони Мічел.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

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