Вінісіуса визнали найкращим гравцем листопада в Ла Лізі

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем листопада в Ла Лізі.

Про це інформує пресслужба ліги.

Бразилець у цьому місяці оформив хеттрик у ворота Осасуни (4:0) та відзначився асистом в матчі проти Леганеса (0:3).

Також на нагороду претендували Дані Ольмо з Барселони, Такефуса Куба з Реала Сосьєдад, Арнау Марнітес з Жирони та Джуліано Мартінес з Атлетико.

У поточному сезоні Вінісіус забив 8 голів і віддав 5 результативних передач у 13 матчах Ла Ліги. Реал наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи і активі 30 очок.

Раніше стало відомо, що вінгер вибув на три тижні через травму підколінного сухожилля.

Нагадаємо, найкращим тренером місяця став наставник Жирони Мічел.