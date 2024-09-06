Каземіро визначився з майбутнім у Манчестер Юнайтед

Бразильський півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро не планує переходити у турецький Галатасарай.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний гравець точно залишиться у МЮ до нового року. Раніше повідомлялося, що Галатасарай працює над його орендою. Однак наразі немає жодних конкретних переговорів між сторонами.

За інформацією ESPN, Каземіро може покинути "червоних дияволів" тільки у випадку, коли у нього не буде майбутнього у клубі.

🚨🔴 Casemiro, currently expected to stay at Man United at least until 2025 despite links with Galatasaray move.



Brazilian midfielder not planning to leave the club now, no concrete talks taking place with Gala.



“I trust him, he will be back”, ten Hag said after Liverpool game. pic.twitter.com/henlhyW1yO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2024

Напередодні Галатасарай офіційно представив нігерійського нападника Віктора Осімхена.

Нагадаємо, турецький клуб є суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.