Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Каземіро визначився з майбутнім у Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 6 вересня, 00:37
Каземіро визначився з майбутнім у Манчестер Юнайтед

Бразильський півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро не планує переходити у турецький Галатасарай.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний гравець точно залишиться у МЮ до нового року. Раніше повідомлялося, що Галатасарай працює над його орендою. Однак наразі немає жодних конкретних переговорів між сторонами.

За інформацією ESPN, Каземіро може покинути "червоних дияволів" тільки у випадку, коли у нього не буде майбутнього у клубі.

Напередодні Галатасарай офіційно представив нігерійського нападника Віктора Осімхена.

Нагадаємо, турецький клуб є суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.

Чемпіонат Англії, АПЛ Галатасарай Каземіро Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери

Чемпіонат Англії, АПЛ

Клуб АПЛ відмовився від підписання талановитого українського голкіпера
З Мудриком: оприлюднено список найкращих і найгірших гравців Челсі на старті сезону
Фернандеш: Манчестер Юнайтед не готовий виграти АПЛ
Арсенал відмовився продавати одного з головних героїв минулого сезону в Саудівську Аравію
Я ж не Гарі Поттер: тен Гаг "поплив" після розгромної поразки від Ліверпуля

Останні новини