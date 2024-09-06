Каземіро визначився з майбутнім у Манчестер Юнайтед
Бразильський півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро не планує переходити у турецький Галатасарай.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
32-річний гравець точно залишиться у МЮ до нового року. Раніше повідомлялося, що Галатасарай працює над його орендою. Однак наразі немає жодних конкретних переговорів між сторонами.
За інформацією ESPN, Каземіро може покинути "червоних дияволів" тільки у випадку, коли у нього не буде майбутнього у клубі.
Напередодні Галатасарай офіційно представив нігерійського нападника Віктора Осімхена.
Нагадаємо, турецький клуб є суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.