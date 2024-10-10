Букмекери оцінили шанси збірної України на перемогу в групі Ліги націй

Вже невдовзі збірна України з футболу зіграє у жовтневих матчах Ліги націй УЄФА. Суперниками підопічних Сергія Реброва буде лідер нашої групи Грузія та Чехія.

З чехами українці вже зустрічалися у 2 турі турніру. Той поєдинок завершився мінімальною поразкою "синьо-жовтих". Також Україна програла Албанії у 1 турі.

Наразі саме українці посідають останнє місце в турнірній таблиці з 0 балів. У Грузії перше місце та 6 очок в активі, Чехія та Албанія поділяють 2-3 сходинки. У них по 3 бали.

На думку бейтингового оператора Favbet, наразі фаворитом на перемогу у Групі A Дивізіону B є збірна Грузії. Україна ж має найменші шанси.

Коефіцієнти на перемогу в групі

Перемога Грузії — 2,60.

Перемога Чехії — 3,00;

Перемога Албанії — 4,50;

Перемога України — 5,00.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

11 жовтня, 21.45. Україна — Грузія;

— Грузія; 14 жовтня, 21.45. Україна — Чехія;

— Чехія; 16 листопада, 19.00. Грузія — Україна ;

; 19 листопада, 21.45. Албанія — Україна.

Нагадаємо, перед жовтневими поєдинками Ліги націй наставник збірної України Сергій Ребров зіштовхнувся із серйозними кадровими проблемами.

Команді не зможуть допомогти одразу 9 (!) гравців, більшість з яких є основними футболістами та лідерами команди. Чемпіон зібрав список усіх кадрових втрат та розповів, кого Ребров викликав замість них.

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