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Букмекери оцінили шанси збірної України на перемогу в групі Ліги націй

Микола Дендак — 10 жовтня, 20:15
УЄФА
Букмекери оцінили шанси збірної України на перемогу в групі Ліги націй

Вже невдовзі збірна України з футболу зіграє у жовтневих матчах Ліги націй УЄФА. Суперниками підопічних Сергія Реброва буде лідер нашої групи Грузія та Чехія.

З чехами українці вже зустрічалися у 2 турі турніру. Той поєдинок завершився мінімальною поразкою "синьо-жовтих". Також Україна програла Албанії у 1 турі.

Наразі саме українці посідають останнє місце в турнірній таблиці з 0 балів. У Грузії перше місце та 6 очок в активі, Чехія та Албанія поділяють 2-3 сходинки. У них по 3 бали.

На думку бейтингового оператора Favbet, наразі фаворитом на перемогу у Групі A Дивізіону B є збірна Грузії. Україна ж має найменші шанси.

Коефіцієнти на перемогу в групі

  • Перемога Грузії — 2,60.
  • Перемога Чехії — 3,00;
  • Перемога Албанії — 4,50;
  • Перемога України — 5,00.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

  • 11 жовтня, 21.45. Україна — Грузія;
  • 14 жовтня, 21.45. Україна — Чехія;
  • 16 листопада, 19.00. Грузія — Україна;
  • 19 листопада, 21.45. Албанія — Україна.

Нагадаємо, перед жовтневими поєдинками Ліги націй наставник збірної України Сергій Ребров зіштовхнувся із серйозними кадровими проблемами.

Команді не зможуть допомогти одразу 9 (!) гравців, більшість з яких є основними футболістами та лідерами команди. Чемпіон зібрав список усіх кадрових втрат та розповів, кого Ребров викликав замість них.

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