Букмекери визначили шанси Динамо здобути першу перемогу в Лізі Європи 2024/25
ФК Динамо
У четвер, 30 січня, київське Динамо проведе останній матч основного етапу Ліги Європи. Суперником буде латвійський РФШ.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.
За версією бейтингового оператора FAVBET, Динамо має більші шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Динамо – 1,85;
- Нічия – 3,75;
- Перемога РФШ – 4,30.
Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) у 7 турі ЛЄ київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші Ліги Європи. Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.
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