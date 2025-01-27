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Букмекери визначили шанси Динамо здобути першу перемогу в Лізі Європи 2024/25

Микола Дендак — 27 січня 2025, 12:18
Букмекери визначили шанси Динамо здобути першу перемогу в Лізі Європи 2024/25
ФК Динамо

У четвер, 30 січня, київське Динамо проведе останній матч основного етапу Ліги Європи. Суперником буде латвійський РФШ.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Динамо має більші шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Динамо – 1,85;
  • Нічия – 3,75;
  • Перемога РФШ – 4,30.

Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) у 7 турі ЛЄ київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші Ліги Європи. Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.

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