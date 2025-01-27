Букмекери визначили шанси Динамо здобути першу перемогу в Лізі Європи 2024/25

У четвер, 30 січня, київське Динамо проведе останній матч основного етапу Ліги Європи. Суперником буде латвійський РФШ.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Динамо має більші шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо – 1,85;

Нічия – 3,75 ;

; Перемога РФШ – 4,30 .

Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) у 7 турі ЛЄ київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші Ліги Європи. Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.