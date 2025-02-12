Ель Класико не буде: визначилися пари 1/2 фіналу Кубку Іспанії

Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку Іспанії з футболу.

У півфіналу мадридський Реал зіграє проти Реал Сосьєдада, Атлетико визначить сильнішого в протистоянні з Барселоною.

Перші матчі відбудуться 25/26/27 лютого, а матч у відповідь пройде 1/2/3 квітня. Точні дати визначаться пізніше.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡TENEMOS SEMIFINALES!!



Estos son los cruces, a doble partido, que decidirán qué equipos lucharán por el título en la gran final de la #CopaDelReyMAPFRE.



🗓️ Ida: 25, 26 0 27 de febrero.

🗓️ Vuelta: 1, 2 o 3 de abril.



ℹ️ https://t.co/a1IkTt4i0S#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/PB832yHF7r — RFEF (@rfef) February 12, 2025

Нагадаємо, минулого року трофей здобув Атлетик Більбао, який обіграв Мальорку.

Реал виграв Кубок перед цим. Барселона востаннє ставала тріумфатором у сезоні-2020/21. Реал Сосьєдад – у сезоні-2019/20. Атлетико здобував трофей ще у сезоні-2012/13.