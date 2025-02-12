Ель Класико не буде: визначилися пари 1/2 фіналу Кубку Іспанії
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Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку Іспанії з футболу.
У півфіналу мадридський Реал зіграє проти Реал Сосьєдада, Атлетико визначить сильнішого в протистоянні з Барселоною.
Перші матчі відбудуться 25/26/27 лютого, а матч у відповідь пройде 1/2/3 квітня. Точні дати визначаться пізніше.
Нагадаємо, минулого року трофей здобув Атлетик Більбао, який обіграв Мальорку.
Реал виграв Кубок перед цим. Барселона востаннє ставала тріумфатором у сезоні-2020/21. Реал Сосьєдад – у сезоні-2019/20. Атлетико здобував трофей ще у сезоні-2012/13.