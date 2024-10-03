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Стали відомі терміни відновлення Ольмо

Олександр Булава — 3 жовтня, 23:24
Стали відомі терміни відновлення Ольмо
Дані Ольмо
ФК Барселона

Півзахисник збірної Іспанії та Барселони Дані Ольмо зможе повернутися на поле після паузи на міжнародні матчі.

Про це повідомляє DailySport.

Очікується, що 26-річний гравець зможе зіграти 20 жовтня у грі проти Севільї в Ла Лізі.

Нагадаємо, Ольмо травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Іспанії проти Жирони (4:1). У сезоні-2024/25 півзахисник зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, Барселона придбала іспанського півзахисника у літнє трансферне вікно. Гравець підписав контракт до 30 червня 2030 року. У ньому прописана клаусула в 500 мільйонів євро.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Дані Ольмо

Барселона

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