Стали відомі терміни відновлення Ольмо

Півзахисник збірної Іспанії та Барселони Дані Ольмо зможе повернутися на поле після паузи на міжнародні матчі.

Про це повідомляє DailySport.

Очікується, що 26-річний гравець зможе зіграти 20 жовтня у грі проти Севільї в Ла Лізі.

Нагадаємо, Ольмо травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Іспанії проти Жирони (4:1). У сезоні-2024/25 півзахисник зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, Барселона придбала іспанського півзахисника у літнє трансферне вікно. Гравець підписав контракт до 30 червня 2030 року. У ньому прописана клаусула в 500 мільйонів євро.