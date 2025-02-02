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Клуб вищого дивізіону чемпіонату Швеції оголосив про підписання українського захисника

Олексій Мурзак — 2 лютого 2025, 18:50
Клуб вищого дивізіону чемпіонату Швеції оголосив про підписання українського захисника
Богдан Мілованов
siriusfotboll.se

26-річний український правий захисник Богдан Мілованов підписав контракт із Сіріусом, який представляє вищий дивізіон чемпіонату Швеції.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода футболіста з новим клубом розрахована до кінця сезону 2027 року.

До трансферу Мілованов тренувався із командою протягом двох тижнів, а також зіграв два тренувальні матчі.

Богдан перейшов у Сіріус на правах вільного агента. Останнім клубом правого захисника є португальська Арока, яку він покинув в липні 2024 року, зігравши 27 матчів без результативних дій.

Раніше також повідомлялося, що донецький Шахтар відмовився від ідеї підписання бразильського вінгера Вест Гема Луїса Гільєрме.

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