Клуб вищого дивізіону чемпіонату Швеції оголосив про підписання українського захисника

26-річний український правий захисник Богдан Мілованов підписав контракт із Сіріусом, який представляє вищий дивізіон чемпіонату Швеції.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода футболіста з новим клубом розрахована до кінця сезону 2027 року.

До трансферу Мілованов тренувався із командою протягом двох тижнів, а також зіграв два тренувальні матчі.

Богдан перейшов у Сіріус на правах вільного агента. Останнім клубом правого захисника є португальська Арока, яку він покинув в липні 2024 року, зігравши 27 матчів без результативних дій.

Раніше також повідомлялося, що донецький Шахтар відмовився від ідеї підписання бразильського вінгера Вест Гема Луїса Гільєрме.