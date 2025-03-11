Гравець Динамо виявив небажання повертатись до України з оренди
Вітіньйо
Інтернасьональ
Вінгер київського Динамо Вітіньйо, який наразі грає за бразильський Інтернасьональ на правах оренди, не бажає повертатись до України.
Про це футболіст розповів виданню Antenados no Futebol.
"Поки що жодних розмов про продовження моєї оренди немає. Я прийшов сюди з думкою допомогти команді під час мого перебування в клубі. Якщо у мене буде шанс залишитися в Інтернасьйоналі, я залишуся". – заявив Вітіньйо.
У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 11 матчів за свій клуб, в яких забив п'ять голів. Контракт футболіста з Динамо розрахований до літа 2026 року.
Нагадаємо, киян придбали ВІтіньйо влітку 2021 року з Атлетіко Паранаенсе за 6 млн євро. Через війну вінгер відмовився повертатися до киян і виступав за Брагантіно.
Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Динамо став гравцем Олександрії.