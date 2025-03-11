Гравець Динамо виявив небажання повертатись до України з оренди

Вінгер київського Динамо Вітіньйо, який наразі грає за бразильський Інтернасьональ на правах оренди, не бажає повертатись до України.

Про це футболіст розповів виданню Antenados no Futebol.

" Поки що жодних розмов про продовження моєї оренди немає. Я прийшов сюди з думкою допомогти команді під час мого перебування в клубі. Якщо у мене буде шанс залишитися в Інтернасьйоналі, я залишуся". – заявив Вітіньйо.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 11 матчів за свій клуб, в яких забив п'ять голів. Контракт футболіста з Динамо розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, киян придбали ВІтіньйо влітку 2021 року з Атлетіко Паранаенсе за 6 млн євро. Через війну вінгер відмовився повертатися до киян і виступав за Брагантіно.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Динамо став гравцем Олександрії.