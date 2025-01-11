Інтернасьйонал орендував гравця Динамо

Нападник київського Динамо Вітіньйо приєднався до бразильського Інтернасьйонала на правах оренди.

Про це повідомила пресслужба клубу з міста Порту-Аллегрі.

Оренда розрахована до 1 липня 2025 року. Сума компенсації українському гранду не повідомляється.

Vitinho 🫱🏼‍🫲🏽 Beira-Rio



Bem-vindo a tua nova casa! 🇦🇹 pic.twitter.com/SciQ9FqPaC — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 10, 2025

"Біло-сині" придбали футболіста влітку 2021 року з Атлетіко Паранаенсе за 6 млн євро. Через війну вінгер відмовився повертатися до киян і виступав за Брагантіно.

Нагадаємо, Динамо зараз проводить збори у Туреччині. Команда Шовковського у першому матчі на зборах поступилася Магдебургу.