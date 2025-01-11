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Інтернасьйонал орендував гравця Динамо

Руслан Травкін — 11 січня 2025, 11:58
Інтернасьйонал орендував гравця Динамо
Вітіньйо
x.com/SCInternacional

Нападник київського Динамо Вітіньйо приєднався до бразильського Інтернасьйонала на правах оренди.

Про це повідомила пресслужба клубу з міста Порту-Аллегрі.

Оренда розрахована до 1 липня 2025 року. Сума компенсації українському гранду не повідомляється.

"Біло-сині" придбали футболіста влітку 2021 року з Атлетіко Паранаенсе за 6 млн євро. Через війну вінгер відмовився повертатися до киян і виступав за Брагантіно.

Нагадаємо, Динамо зараз проводить збори у Туреччині. Команда Шовковського у першому матчі на зборах поступилася Магдебургу. 

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