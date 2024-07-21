Віталій Вернидуб: Кривбас виходить на свій пік

Асистент головного тренера Кривбаса Віталій Вернидуб вважає, що команда близька до своєї найкращої форми.

Про це він розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі.

"Кожна гра для нас важлива. Тому що ми отримуємо інформацію, з якою працюємо в подальшому. Суперник (арабський Аль-Батаї — прим.) — хороша команда, добре навчена. Демонструє швидкісний футбол, грає на перехідних фазах. В чемпіонаті України багато команд, які грають в схожому стилі, за такою схемою.

Ми задоволені. Йде планомірна робота. Команда виходить на свій пік. Потихеньку відходимо від навантажень, та вже розпочали підготовку до перших суперників у сезоні. Це дуже важливо. Все наші суперники в новому сезоні будуть вмотивовані, щоб дати Кривбасу опір, бронзовому призеру УПЛ", — сказав Вернидуб-молодший.