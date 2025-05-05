Миколенко: Я щасливий у Евертоні
Віталій Миколенко
evertonfc.com
Захисник збірної України Віталій Миколенко заявив, що поки що не планує покидати свій нинішній клуб, Евертон.
Слова 25-річного українця наводить Setanta Sports.
"Я не люблю загадувати наперед. Я живу сьогоднішнім днем, але планую на найближчий час. Зараз у мене контракт з Евертоном, я тут щасливий, і, в принципі, хотілося б тут залишитися – і я тут залишаюся.
Плани? Не люблю загадувати наперед. Я зараз тут, у мене хороший настрій і хороша погода, тому все класно", – заявив захисник.
Миколенко виступає за Евертон з січня 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 2 асисти в 34 матчах за команду в усіх турнірах. Контракт діє до літа 2026 року.
Раніше Миколенко оцінив вплив Девіда Моєса на прогрес Евертона.