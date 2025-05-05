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Миколенко: Я щасливий у Евертоні

Олег Дідух — 5 травня 2025, 18:45
Миколенко: Я щасливий у Евертоні
Віталій Миколенко
evertonfc.com

Захисник збірної України Віталій Миколенко заявив, що поки що не планує покидати свій нинішній клуб, Евертон.

Слова 25-річного українця наводить Setanta Sports.

"Я не люблю загадувати наперед. Я живу сьогоднішнім днем, але планую на найближчий час. Зараз у мене контракт з Евертоном, я тут щасливий, і, в принципі, хотілося б тут залишитися – і я тут залишаюся.

Плани? Не люблю загадувати наперед. Я зараз тут, у мене хороший настрій і хороша погода, тому все класно", – заявив захисник.

Миколенко виступає за Евертон з січня 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 2 асисти в 34 матчах за команду в усіх турнірах. Контракт діє до літа 2026 року.

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Евертон Віталій Миколенко

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