Миколенко: Я щасливий у Евертоні

Захисник збірної України Віталій Миколенко заявив, що поки що не планує покидати свій нинішній клуб, Евертон.

Слова 25-річного українця наводить Setanta Sports.

"Я не люблю загадувати наперед. Я живу сьогоднішнім днем, але планую на найближчий час. Зараз у мене контракт з Евертоном, я тут щасливий, і, в принципі, хотілося б тут залишитися – і я тут залишаюся.

Плани? Не люблю загадувати наперед. Я зараз тут, у мене хороший настрій і хороша погода, тому все класно", – заявив захисник.