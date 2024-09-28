Миколенко повернувся у стартовий склад Евертона на матч АПЛ

Евертон у домашньому матчі зіграє проти Крістал Пелес у 6 турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

У стартовий склад "ірисок" повернувся український захисник Віталій Миколенко, який пропустив два матчі команди через хворобу.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Наразі Евертон розташувався на 19 сходинці турнірної таблиці, заробивши лише один бал у 5 поєдинках.

Напередодні "іриски" отримали нового власника. The Friedkin Group домовилися про умови продажу мажоритарної частки Blue Heaven Holdings у клубі. Наразі сторони очікують схвалення в регуляторних органів, включаючи Англійську Прем'єр-лігу, Футбольну асоціацію та Управління з фінансового регулювання та нагляду за фінансовою діяльністю.