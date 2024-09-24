Миколенко відновив тренування з Евертоном

Захисник Евертона українець Віталій Миколенко відновив тренування з командою.

Про це повідомляє The Bobble.

Разом з українцем до тренувань повернулись Джерред Брентвейт, Натан Паттерсон та Ідрісса Гує.

Зазначимо, що ще 19 вересня пресслужба Евертона повідомляла, що Миколенко одужав від хвороби, через яку пропустив матч Кубку англійської ліги проти Саутгемптона. Попри це захисника не включили у заявку на поєдинок чемпіонату Англії проти Лестера (1:1).

Зазначимо, що наразі Евертон розташувався на 19 сходинці турнірної таблиці, заробивши лише один бал. Наступний матч команда зіграє 28 вересня проти Крістал Пелес.

Напередодні "іриски" отримали нового власника. The Friedkin Group домовилися про умови продажу мажоритарної частки Blue Heaven Holdings у клубі. Наразі сторони очікують схвалення в регуляторних органів, включаючи Англійську Прем'єр-лігу, Футбольну асоціацію та Управління з фінансового регулювання та нагляду за фінансовою діяльністю.