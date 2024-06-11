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"Тільки так можу виграти Лева матчу": Миколенко оригінально прокоментував свою травму

Владислав Уткін — 11 червня, 23:52
Тільки так можу виграти Лева матчу: Миколенко оригінально прокоментував свою травму

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував свою травму та нагороду Лева матчу, отриману у товариському поєдинку проти Молдови.

Гравець залишив підпис у сторіс в інстаграмі.

"Дякую всім за підтримку. Відновлюся якомога швидше.

Така хороша команда, що тільки так можу виграти Лева матчу", — написав Миколенко.

Нагадаємо, оборонець отримав ушкодження гомілкостопа на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка.

Віталій залишив поле зі сльозами на очах. Напередодні спортивний лікар оцінив травму Миколенка.

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