"Тільки так можу виграти Лева матчу": Миколенко оригінально прокоментував свою травму
Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував свою травму та нагороду Лева матчу, отриману у товариському поєдинку проти Молдови.
Гравець залишив підпис у сторіс в інстаграмі.
"Дякую всім за підтримку. Відновлюся якомога швидше.
Така хороша команда, що тільки так можу виграти Лева матчу", — написав Миколенко.
Нагадаємо, оборонець отримав ушкодження гомілкостопа на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка.
Віталій залишив поле зі сльозами на очах. Напередодні спортивний лікар оцінив травму Миколенка.