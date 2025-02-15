Забарний дізнався оцінку за проведений переможний матч проти Саутгемптона

Захисник Борнмута Ілля Забарний отримав хорошу оцінку за проведений матч проти Саутгемптона в межах 25 туру англійської Прем'єр-ліги, який завершився перемогою "вишень" з рахунком 3:1.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,1 балів. Найкращим гравцем поєдинку було визнано його партнера по команді Раяна Крісті, який отримав 8,9 балів.

Після цієї перемоги Борнмут із 43 очками увірвався у топ-5 турнірної таблиці чемпіонату.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 27 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.