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Забарний дізнався оцінку за проведений переможний матч проти Саутгемптона

Олексій Мурзак — 15 лютого 2025, 19:40
Забарний дізнався оцінку за проведений переможний матч проти Саутгемптона
Ілля Забарний
ФК Борнмут

Захисник Борнмута Ілля Забарний отримав хорошу оцінку за проведений матч проти Саутгемптона в межах 25 туру англійської Прем'єр-ліги, який завершився перемогою "вишень" з рахунком 3:1.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,1 балів. Найкращим гравцем поєдинку було визнано його партнера по команді Раяна Крісті, який отримав 8,9 балів.

Після цієї перемоги Борнмут із 43 очками увірвався у топ-5 турнірної таблиці чемпіонату.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 27 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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