Вірт – про невдачі збірної України у Лізі націй: Треба дивитися вперед

Досвідчений український фахівець Юрій Вірт вважає, що попри невдалі матчі збірної України у перших двох турах Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025, потрібно дивитися вперед з позитивом.

Його слова передає Sportnews.com.

"Дійсно, результати були негативні, й критика була й вона справедлива — є дві поразки. Завжди вболівальники дивляться на табло, і воно зараз не додає нам настрою. Тому я думаю, що висновки і футболісти, і тренерський штаб зроблять. Я думаю, що вони й хотіли перемогти, але багато чого не виходило.

Зараз ми читаємо їхні інтерв’ю багатьом інтернет-ресурсам, що ми зібралися, ми готуємося, ми хочемо перемагати, ми зможемо це зробити. Це радує, тому що ми бачимо бойовий настрій. Тепер найголовніше – довести це на футбольному полі.

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Я думаю, що збірна може та вміє здобувати результат. У мене є віра в цю команду. Навіть при тому, що ми говорили, що є багато травмованих. Україна зможе найголовніше здобувати очки, позитивний результат, перемоги. Вона це вміє, вона це доводила.

Так, бувають невдачі, невдалі ігри. Але через це проходять усі збірні. Сподіваюся, що цей кризовий результат, який був, залишився в минулому. Треба дивитися вперед і розраховувати на те, щоб показати, що Україна може грати в хороший футбол і показувати гарний результат", – сказав Вірт.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.