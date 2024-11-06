Ласкаво просимо до родини: відомий бренд подарував Вінісіусу годинник у дизайні "Хрещеного батька"

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор став власинком екслюзивного годинника від світового бренду Jacob & Co.

Бразильському футболісту подарували фірмовий аксесуар, який зроблений у дизайні фільму "Хрещений батько". Годинник виготовлено із 658 компонентів, які прикрашені золотом та діамантами.

"Ласкаво просимо до родини", – йдеться у заяві бренду.

Нагадаємо, Jacob & Co також робив годинники для Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі, Олександра Усиком, Флойда Мейвезера та багатьом іншим зіркам спорту.

Цього сезону на рахунку 24-річного бразильця 5 голів та 4 результативні передачі в 11 матчах Ла Ліги.