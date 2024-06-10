Вінісіус проголосив себе "катом расистів"

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор вважає, що він кат расистів.

Так одіозний футболіст відреагував на ув’язнення трьох фанатів Валенсії, які ображали його на расовому підґрунті.

"Багато людей просили мене ігнорувати прояви расизму, інші казали, що моя боротьба марна і я повинен "просто грати у футбол". Але, як я завжди казав, я не жертва расизму. Я кат расистів. Цей перший кримінальний вирок в історії Іспанії — не для мене. Це для всіх чорношкірих людей.

Нехай інші расисти бояться, соромляться і ховаються в тіні, інакше я забиратиму в них гроші. Дякую Ла Лізі та Реалу за допомогу у втіленні цього історичного вироку. Далі — більше", — написав Вінісіус.