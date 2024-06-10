Троє вболівальників Валенсії були ув'язнені через расистські вигуки на адресу Вінісіуса

Трьох фанатів Валенсії, які здійснювали расистські вигуки на адресу вінгера Реала Вінісіуса Жуніора, ув'язнили на вісім місяців.

Про це повідомляє Football España.

Скандал стався у травні минулого року, а в жовтні бразильський півзахисник дав свідчення в суді про події ці. Три уболівальники зображали крики мавп на адресу Вінісуса.

Фанатів Валенсії визнали відповідальними за злочин проти моральної цілісності, з обтяжуючим фактором дискримінації за расовими мотивами. Фанатам могло загрожувати максимум 12 місяців ув'язнення, але завдяки співпраці термін покарання був скорочений на чотири місяці.

Крім того, їм загрожує дворічна заборона на відвідування футбольних стадіонів замість трьох років. Вони також сплатять судові витрати та зачитають заяву з вибаченнями перед Ла Лігою, Вінісіусом і Реалом, в якій також підкреслюється роль іспанського чемпіонату в боротьбі з расизмом.