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Вінісіус отримав двоматчеву дискваліфікацію

Олександр Булава — 7 січня 2025, 23:21
Вінісіус отримав двоматчеву дискваліфікацію
Вінісіус Жуніор
ФК Реал

Вінгер мадридського Реаа Вінісіус Жуніор отримав два матчі дискваліфікації за вилучення у матчі 12 туру Ла Ліги проти Валенсії (1:2).

Про це йдеться у звіті Дисциплінарного комітету Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF), повідомляє Фабріціо Романо.

При цьому Вінісіус зможе взяти участь у Суперкубку Іспанії, де 9 січня Реал зустрінеться з Мальоркою. У Ла Лізі він пропустить матчі з Лас-Пальмасом (19 січня) та Райо Вальєкано (25 січня).

Бразилець отримав червону картку за поштовх двома руками в обличчя голкіпера Валенсії Столе Димитрієвського.

У поточному сезоні в активі вінгера 13 голів та 9 асистів у 21 матчі.

Нагадаємо, що Вінісіус на ряду з Ерлінгом Голандом визнані найдорожчими гравцями світу.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

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