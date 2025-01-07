Вінісіус отримав двоматчеву дискваліфікацію

Вінгер мадридського Реаа Вінісіус Жуніор отримав два матчі дискваліфікації за вилучення у матчі 12 туру Ла Ліги проти Валенсії (1:2).

Про це йдеться у звіті Дисциплінарного комітету Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF), повідомляє Фабріціо Романо.

При цьому Вінісіус зможе взяти участь у Суперкубку Іспанії, де 9 січня Реал зустрінеться з Мальоркою. У Ла Лізі він пропустить матчі з Лас-Пальмасом (19 січня) та Райо Вальєкано (25 січня).

Бразилець отримав червону картку за поштовх двома руками в обличчя голкіпера Валенсії Столе Димитрієвського.

У поточному сезоні в активі вінгера 13 голів та 9 асистів у 21 матчі.

Нагадаємо, що Вінісіус на ряду з Ерлінгом Голандом визнані найдорожчими гравцями світу.