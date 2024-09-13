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Ямал — про навчання під час Євро-2024: Сумно, бо не міг грати в PlayStation вечорами

Володимир Кук — 13 вересня, 20:37
Ямал — про навчання під час Євро-2024: Сумно, бо не міг грати в PlayStation вечорами
Ламін Ямал
ФК Барселона

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал розповів про те, як проходив його навчальний процес під час переможного Євро-2024 та заявив, що через це він не міг грати в PlayStation вечорами.

Його слова передає AS.

"Я був в ейфорії, але мені було сумно, тому що всі продовжували грати в PlayStation вечорами, а мені доводилося йти раніше.

Зрештою я погодився, що це важливо. Я все зрозумів, дзвонив мамі та вимикав мобільний телефон.

Я склав іспит про здобуття середньої освіти", сказав Ямал.

На Євро 17-річний вінгер зіграв 7 матчів, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на престижну нагороду.

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