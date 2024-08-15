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Втрати перед початком сезону: вінгер Манчестер Сіті отримав серйозне пошкодження

Андрій Яросименко — 15 серпня, 12:05
Втрати перед початком сезону: вінгер Манчестер Сіті отримав серйозне пошкодження
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Футболіст Манчестер Сіті Оскар Бобб травмувався за декілька днів до початку нового сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, вінгер зламав ногу і на тривалий термін вибув з гри за команду. Зазначимо, що Бобб є вихованцем клубу, і перейшов до основного складу з молодіжки. В минулому сезоні він провів 26 матчів, у яких відзначився двома голами, та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця року Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24, у список потрапили одразу троє гравців "містян".

Напередодні Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті травма Оскар Бобб

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