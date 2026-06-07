17-річний вундеркінд став одним із наймолодших дебютантів в історії збірної Англії

Вінгер Ліверпуля Ріо Нгумоха став п'ятим наймолодшим дебютантом збірної Англії.

Про це повідомляє England Football.

17-річний футболіст взяв участь у товариському матчі проти збірної Нової Зеландії (1:0), в якому відіграв весь другий тайм.

Нгумоха яскраво проявив себе, провівши на полі 45 хвилин. Гравець зробив найбільшу кількість успішних обведень (3) та виграних єдиноборств (6), за що отримав нагороду найкращого футболіста зустрічі.

Ріо став п'ятим наймолодшим дебютантом в історії збірної Англії. Свій перший матч за "Трьох левів" вундеркінд провів у віці 17 років та 281 день.

Рекорд у цій номінації належить експівзахиснику Арсеналу Тео Волкотту, який дебютував за національну команду Англії у віці 17 років та 75 днів у товариському матчі проти Угорщини.

П'ять наймолодших дебютантів збірної Англії:

1. Тео Волкотт – 17 років та 75 днів (30 травня 2006 року у товариському матчі проти Угорщини)

2. Вейн Руні – 17 років та 111 днів (12 лютого 2003 року у товариському матчі проти Австралії)

3. Джуд Беллінгем – 17 років та 136 днів (12 листопада 2020 року у товариському матчі проти Ірландії)

4. Джеймс Прінсеп – 17 років та 252 дні (5 квітня 1879 року у товариському матчі проти Шотландії)

5. Ріо Нгумоха – 17 років, 281 день (6 червня 2026 року у товариському матчі проти Нової Зеландії)

Варто зазначити, що Нгумоха не потрапив до фінальної заявки збірної Англії на чемпіонат світу з 26 гравців. Однак головний тренер "Трьох левів" Томас Тухель запросив його до табору збірної, щоб він отримав досвід підготовки до великого міжнародного турніру.

Раіше повідомлялося, що мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні Нгумохи.