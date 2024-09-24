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Мудрик вийде у старті Челсі на матч кубка Футбольної ліги проти Барроу

Володимир Кук — 24 вересня, 20:46
Мудрик вийде у старті Челсі на матч кубка Футбольної ліги проти Барроу
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на матч 1/16 кубка Футбольної ліги проти Барроу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно Мудрик провів розмову з босами лондонського клубу. Керівництво повідомило, що українець зараз фактично бореться за своє майбутнє у Челсі.

Саме від його результатів залежить, чи залишаться він у команді, або покине її вже взимку.

Челсі Михайло Мудрик Кубок футбольної ліги Барроу

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