Мудрик вийде у старті Челсі на матч кубка Футбольної ліги проти Барроу

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на матч 1/16 кубка Футбольної ліги проти Барроу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно Мудрик провів розмову з босами лондонського клубу. Керівництво повідомило, що українець зараз фактично бореться за своє майбутнє у Челсі.

Саме від його результатів залежить, чи залишаться він у команді, або покине її вже взимку.