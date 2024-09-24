Мудрик вийде у старті Челсі на матч кубка Футбольної ліги проти Барроу
Михайло Мудрик
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Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на матч 1/16 кубка Футбольної ліги проти Барроу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, нещодавно Мудрик провів розмову з босами лондонського клубу. Керівництво повідомило, що українець зараз фактично бореться за своє майбутнє у Челсі.
Саме від його результатів залежить, чи залишаться він у команді, або покине її вже взимку.