Мудрик — про співпрацю з Шаблієм: Цей крок дозволить мені ще більше розвиватися як професіоналу

Вінгер Челсі Михайло Мудрик заявив, що співпраця з Вадимом Шаблієм дозволить йому ще більше розвиватись як професіоналу та відкриє нові можливості для подальшого його зростання.

Його слова передає Tribuna.com.

"Разом з Микитою (Тятковим - прим.) ми працюємо вже довгий період часу, і я знаю його сильні сторони, професіоналізм та відданість справі. Нікіта завжди був і залишається важливою частиною моєї кар’єри. Проте, зараз ми вирішили розпочати новий етап у співпраці з агентством ProStar та Вадимом Шаблієм. Вважаю, що цей крок дозволить мені ще більше розвиватися як професіоналу та відкриє нові можливості для мого подальшого зростання. Хочу підкреслити, що Микита продовжує залишатися ключовим у моїй команді, і ми надалі будемо працювати разом, щоб досягати нових висот", — сказав Мудрик.

Зазначимо, що влітку 2023 року з'явилась інформація, що власник агенції Вадим Шаблій продовжує вести бізнес із російськими гравцями та клубами.

Серед його українських клієнтів є такі футболісти як: Георгій Судаков (Шахтар), Микола Матвієнко (Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Микола Шапаренко (Динамо), Руслан Малиновський (Дженоа, Італія), Андрій Ярмоленко (Динамо) та ін.

Нагадаємо, напередодні Челсі з Михайлом обіграло Серветт у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Українець вийшов у стартовому складі, провів на полі усі 90 хвилин, та став одним з найкращих гравців поєдинку.