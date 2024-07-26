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Скрипник проігнорував пресконференцію після поразки від Лівого берега

Олександр Булава — 26 липня, 19:40
Скрипник проігнорував пресконференцію після поразки від Лівого берега

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник не прийшов на пресконференцію після півфіналу "Турніру чотирьох" за право грати в УПЛ проти Лівого берега.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Не прийшли поспілкуватися з журналістами і його помічники по тренерському штабу, Повідомлялося, що Скрипник відмовився давати коментарі, оскільки збирається подати у відставку.

Контракт фахівця розрахований до кінця 2026 року. Під його керівництвом команда провела 14 офіційних матчів, у яких здобула лише одну перемогу (над попередньою командою Віктора — Ворсклою).

Під Скрипника Металіст 1925 провів дві трансферні кампанії. Взимку харківський клуб підписав Дениса Гармаша, Владлена Юрченка, Максима Імерекова та інших іменитих гравців. Влітку "народжені в бою" продовжили якісно підсилюватися, придбавши Василя Кравця, В’ячеслава Чурка, Євгена Пасіча, Ігоря Когута.

Металіст 1925 Віктор Скрипник

Металіст 1925

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