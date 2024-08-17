Краще синиця в руках: Циганков відмовив клубу АПЛ

Український вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков відхилив пропозицію від клубу АПЛ.

Про це повідомляє сайт Футбол24.

Джерело інформує, що англійський клуб пропонував іспанській команді 30 млн евро. Перехід не відбувся, адже сам гравець не захотів покидати Жирону. Футболісту комфортно у цій команді.

Циганков перейшов до Жирони взимку 2023 року. Минулого сезону "біло-червоні" посіли третє місце в Прімері, що дозволило їм пробитися до Ліги чемпіонів.

Раніше була інформація, що керівництво клубу зіпсувало стосунки з Віктором, адже не повідомляло йому про трансферні пропозиції.

Зазначимо, що Чемпіон підготував статтю, яка познайомить вас із перспективами українських футболістів у провідних європейських лігах .