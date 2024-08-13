Керівництво Жирони зіпсувало взаємини з Циганковим — джерело

Віктор Циганков був здивований та розлючений діями керівництва Жирони.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, каталонський клуб нещодавно відхилив пропозиції щодо українського вінгера, але навіть не сповістив самого Віктора про це. As зазначає, що Віктор мріє потрапити в АПЛ, а на Туманному Альбіоні є претенденти, які готові заплатити за нього 30 мільйонів євро.

Наразі Циганков лікується від вірусного захворювання, тож його участь у стартовому матчі Ла Ліги проти Бетіса під великим питанням.

У сезоні-2023/24 Віктор зіграв 34 матчі за Жирону, забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.