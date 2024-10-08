Лихо Циганкова, хвороба Луніна та нове визнання Довбика. Як там наші зіграли

Найкращі гравці з українським паспортом продовжують захищати кольори провідних клубів Старого Світу. У європейському футболі продовжує панувати насичений період – багато команд грають по два матчі на тижні. Відповідно, українці дарують найрізноманітніші інформаційні приводи, повз які проходити аж ніяк не можна. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у чемпіонатах Англії, Іспанії та Італії.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи найкращих українських футболістів. І розказує про головне за тиждень.

Ілля Забарний

Захисник збірної України традиційно проявив себе у матчі першості Англії. У виїзному матчі 7 туру АПЛ проти Лестера Борнмут супернику поступився. (0:1). Забарний учергове зіграв усі 90 хвилин.

Портал статистичного розбору SofaScore гру українського захисника оцінив балом 6,9. Варто зазначити, що більш високу оцінку у складі "вишень" отримали лише три гравці Борнмута. З початку сезону Забарний зіграв 7 матчів за свою команду у всіх турнірах, але бодай одну результативну дію на свій рахунок записати не зміг.

Михайло Мудрик

Вінгер збірної України встиг узяти участь в двох матчах за Челсі. У першому лондонці в основному раунді Ліги конференцій зустрічалися з бельгійським Гентом, і суперника перемогли (4:2). Мудрик провів на полі усі 90 хвилин та зіграв якісний матч. На рахунку українця 1 асист. Портал Sofascore його гру оцінив балом 7.0.

Британське видання Football.london. виступом Мудрика теж лишилось задоволене. А про футбол у його виконанні журналісти написали наступне.

"Можна стверджувати, що на рахунку Михайла Мудрика дуже сильний матч. Йому вдалося створити кілька класних шансів для одноклубників. А гольова передача на Ренато Вейгу, після якої той забив свій перший м’яч – його головний здобуток.

Втім, грою Мудрика Мареска був задоволений аж ніяк не завжди. В одному з епізодів українець не зміг зберегти м'яча й узагалі допустив занадто легку втрату на фланзі, й після цього наставник Челсі зірвався на крик. Записавши у свій актив гольові паси з Серветтом та Барроу з початку сезону, Мудрик зміг додати до свого активу ще один аргумент".

А от у наступному матчі Мудрик відіграв за "синіх" лише додаткові 14 хвилин у 7 турі АПЛ проти Ноттінгем Форест (1:1). Цього разу результативних дій записати у свій актив він не зміг, проте саме після його динамічного проходу партнер міг забити.

Chelsea signed Mykhailo Mudryk for this: pic.twitter.com/rHn2g51Foc — KOJO (@kojocona) October 6, 2024

SofaScore виступ Мудрика оцінив балом 6,8, а от WhoScored – лише 6,2. Зазначимо, що з початку сезону-2024/25 ексфутболіст Шахтаря відіграв за Челсі 8 матчів у всіх офіційних змаганнях.

Крім того, гра проти Форест була для Мудрика 50-м матчем за Челсі в межах АПЛ. Ця подія не пройшла повз працівників пресслужби "синіх", які не забули опублікувати пост у соцмережах.

Віктор Циганков

У 2 турі Ліги чемпіонів каталонська Жирона грала з нідерландським Феєнордом. Зустріч завершилася з рахунком 2:3 на користь клубу з Роттердаму. Втім, важливіше інше. Український вінгер зявився на полі з першого свистка у грі, але поєдинок не дограв. І не через рішення тренера. На 29-й хвилині Циганков отримав пошкодження, й продовжити матч не зміг. Як виявилося, українець вилетів на 5 тижнів. Однак уже перед наступними матчем Жирона про свого лідера в соціальній мережі згадала.

З початку сезону у всіх офіційних змаганнях за "червоно-білих" Циганков провів 8 матчів, забив 1 м’яч та віддав 1 результативний пас.

Андрій Лунін

Український воротар нарешті отримав шанс провести перший матч за мадридський Реал з початку цього сезону в першості Іспанії. І гру Лунін може записати собі в актив. У домашньому матчі 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала чинний володар кубка Ліги чемпіонів суперника переміг (2:0).

Видання Marca повз виступ колишнього голкіпера луганської Зорі не пройшло. Провідне мадридське ЗМІ з приводу гри українця висловилося наступним чином.

"Він вступав у гру лише в кількох моментах. У цілому на його рахунку впевнений поєдинок, причому мова як про дії на лінії, так і те, що він робив ногами. Можна стверджувати, що довіру Анчелотті виправдати зумів".

Однак у головній команді країни українські вболівальники Луніна не побачать. Як виявилося вже по закінченні календарного матчу Ла Ліги, українець підхопив вірусну інфекцію, а тому взяти участь у протистояннях із Грузією та Чехією точно не зможе.

Артем Довбик

У черговому турі італійської Серії А Рома зустрічалася з Монцею. Римляни перемогти суперника не зуміли – зустріч завершилася внічию (1:1). Український нападник вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі усі 90 з гаком хвилин. А головне – записав у свій актив черговий гол у складі "вовків".

Провідні статистичні ресурси WhoScored та SofaScore на гарні оцінки форварду не поскупилися. Його виступ було оцінено в 7,6 та 7,7, а це – найвищі бали в складі обох команд. У клубі його виступом, вочевидь, були вражені, адже відзначили його виступ окремим постом у соціальній мережі.

Італійські ЗМІ грою Довбика, у більшості своїй, теж були задоволені. Втім, не без нюансів. Так, видання RomaNews виступ українця оцінило балом 6,5, а саму гру в його виконанні прокоментувало наступними словами.

"Його футбол звучить з кожним матчем усе голосніше. Так, спершу він не використав свій шанс, коли трапився відскок від стійки, а Довбик ледь не збив поперечину та ворота опонента, однак лайнсмен стримав його радощі.

Коли ж Соуле врешті знайшов українця й зумів віддати чудову передачу, той вирішити ситуацію на свою користь вельми поспішив. Та врешті ми побачили справжній олімпійський спокій у його виконанні, коли він обійшов захист суперника, зумівши вибрати ту частку газону, де йому не було рівних. Так сталися 1:0, так стався третій гол у семи матчах ліги (не варто забувати й про ще один у Лізі Європи)".

З початку сезону Довбик награв за Рому в усіх турнірах уже 719 хвилин. Крім означеної вище кількості ігрових хвилин у його активі 1 результативна передача.