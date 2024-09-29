Бартулович: Думаю, що Довбик заб’є ще дуже багато м'ячів

Виконувач обов’язків головного тренера Зорі Младен Бартулович прокоментував гру основного етапу Ліги Європи Роми проти Атлетика (1:1), в якій Артем Довбик відзначився забитим м'ячем.

Його слова передає Sport.ua.

"Саме цей матч я дивився. Це була перша гра Довбика за Рому в єврокубках, і він одразу відзначився голом. Також це була дебютна гра Юрича з Ромою на євроарені.

Для Артема та його майбутнього у клубі під керівництвом Юрича дуже добре, що він забив. Думаю, що Артем дуже допоможе Юричу і в цілому Ромі.

Довбик уже забив три голи. І, я думаю, що він заб’є ще дуже багато голів у єврокубках та у чемпіонаті Італії. Думаю, Артем розкриється у Серії А та зможе забивати так само, як в Іспанії", - сказав Бартулович.