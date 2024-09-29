Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бартулович: Думаю, що Довбик заб’є ще дуже багато м'ячів

Володимир Кук — 29 вересня, 17:48
Бартулович: Думаю, що Довбик заб’є ще дуже багато м'ячів
Артем Довбик
Getty Images

Виконувач обов’язків головного тренера Зорі Младен Бартулович прокоментував гру основного етапу Ліги Європи Роми проти Атлетика (1:1), в якій Артем Довбик відзначився забитим м'ячем.

Його слова передає Sport.ua.

"Саме цей матч я дивився. Це була перша гра Довбика за Рому в єврокубках, і він одразу відзначився голом. Також це була дебютна гра Юрича з Ромою на євроарені.

Для Артема та його майбутнього у клубі під керівництвом Юрича дуже добре, що він забив. Думаю, що Артем дуже допоможе Юричу і в цілому Ромі.

Довбик уже забив три голи. І, я думаю, що він заб’є ще дуже багато голів у єврокубках та у чемпіонаті Італії. Думаю, Артем розкриється у Серії А та зможе забивати так само, як в Іспанії", - сказав Бартулович.

Для українця цей м'яч став першим у єврокубках за Рому та дебютним у кар'єрі в ЛЄ. Довбик, виступаючи за Дніпро-1, забив одного разу у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також п'ять разів відзначився у Лізі конференцій УЄФА.

У сезоні-2024/25 27-річний нападник зіграв 5 поєдинків в італійській Серії А, у яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, нещодавно колишній півзахисник Карпат та збірної України Ігор Худоб'як оцінив гру українського нападника.

Младен Бартулович Рома Артем Довбик Атлетик

Рома

Довбик – у старті Роми на матч 6 туру Серії А проти Венеції
Рома Довбика прийме Венецію, несподіваний лідер зіграє проти Лаціо, Наполі проти Монци: розклад матчів Серії А
Заб'є близько 40 голів: ексгравець збірної України спрогнозував результативність Довбика
Довбик – про гру з Атлетиком: Незадоволений результатом, але ми рухаємося вперед
Без Довбика та Дибали все зламалося: реакція соцмереж на матч Рома – Атлетик

Останні новини