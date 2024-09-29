Бартулович: Думаю, що Довбик заб’є ще дуже багато м'ячів
Виконувач обов’язків головного тренера Зорі Младен Бартулович прокоментував гру основного етапу Ліги Європи Роми проти Атлетика (1:1), в якій Артем Довбик відзначився забитим м'ячем.
Його слова передає Sport.ua.
"Саме цей матч я дивився. Це була перша гра Довбика за Рому в єврокубках, і він одразу відзначився голом. Також це була дебютна гра Юрича з Ромою на євроарені.
Для Артема та його майбутнього у клубі під керівництвом Юрича дуже добре, що він забив. Думаю, що Артем дуже допоможе Юричу і в цілому Ромі.
Довбик уже забив три голи. І, я думаю, що він заб’є ще дуже багато голів у єврокубках та у чемпіонаті Італії. Думаю, Артем розкриється у Серії А та зможе забивати так само, як в Іспанії", - сказав Бартулович.
Для українця цей м'яч став першим у єврокубках за Рому та дебютним у кар'єрі в ЛЄ. Довбик, виступаючи за Дніпро-1, забив одного разу у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також п'ять разів відзначився у Лізі конференцій УЄФА.
У сезоні-2024/25 27-річний нападник зіграв 5 поєдинків в італійській Серії А, у яких відзначився двома голами.
Нагадаємо, нещодавно колишній півзахисник Карпат та збірної України Ігор Худоб'як оцінив гру українського нападника.