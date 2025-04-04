Вихованець Динамо перейшов у польський клуб

Український захисник Мирослав Мазур став гравцем Хробри Глогув з другого дивізіону Польщі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода 26-річного оборонця розрахована до завершення поточного сезону. Фінансові деталі не розголошуються.

Мазур – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав саме у київському клубі у 2015 році. В Україні виступав за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу, а також за кордоном у чемпіонатах Молдови, Швеції, Польщі та Литви. Останнім його клубом був Жальгіріс.

Наразі Глогув займає 16 позицію у турнірній таблиці другого дивізіону Польщі.

Раніше повідомлялося, що аматорський клуб Авангард (Лозова) підписав колишнього футболіста національної збірної України Дениса Олійника.