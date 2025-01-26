Чорноморець без проблем обіграв косовський клуб на зборах в Туреччині
ФК Чорноморець
Чорноморець продовжує підготовку до другої частини сезону.
Зокрема, у неділю, 26 січня, одеський клуб провів свій другий спаринг на зборах в Туреччині, в якому обіграв команду Дріта, яка представляє чемпіонат Косова.
Матч завершився впевненою перемогою підопічних Олександра Бабича з рахунком 3:1. Голами за одеситів відзначалися Хобленко, Габелок та Пшеничнюк.
Контрольний матч
26 січня
Чорноморець – Дріта 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 17 Хобленко, 2:0 – 29 Габелок, 3:0 – 79 Пшеничнюк
Нагадаємо, у першому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах Чорноморець з рахунком 2:1 переміг ще одного представника Косова – Дукаджині. Раніше повідомлялося, що клуб покинув півзахисник Олександр Васильєв.