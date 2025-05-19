Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексфорвард Карпат і Кривбаса завершив кар’єру

Олег Дідух — 19 травня 2025, 13:50
Ексфорвард Карпат і Кривбаса завершив кар’єру
Роман Дебелко
ФК Кривбас

Відомий український форвард ЮКСА Роман Дебелко ухвалив рішення завершити кар’єру в віці 31 року.

Про це повідомляє Sport Arena.

Вчора, 18 травня, ЮКСА у матчі 7 туру чемпіонської групи Першої ліги зіграла внічию 3:3 з харківським Металістом. Після завершення поєдинку було оголошено про те, що цей матч став для Дебелка прощальним у кар’єрі.

За ЮКСА нападник виступав з 2024 року. Його першим професійним клубом був донецький Металург. Також Дебелко виступав за Сталь (Кам’янське), львівські Карпати, Кривбас, вірменський Бананц, естонську Левадію, латвійську Ригу та білоруський Шахтар із Солігорська.

У поточному сезон Дебелко провів 22 матчі за ЮКСА в усіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами.

Дебелко Завершення кар'єри ФК ЮКСА

Дебелко

Дебелко — найкращий гравець 9 туру УПЛ
Дебелко: Я використав свій шанс
Дебелко перейшов до Кривбасу
Українець потрапив до символічної збірної першого туру чемпіонату Латвії
Українець став найкращим нападником чемпіона Латвії

Останні новини