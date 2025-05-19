Ексфорвард Карпат і Кривбаса завершив кар’єру

Відомий український форвард ЮКСА Роман Дебелко ухвалив рішення завершити кар’єру в віці 31 року.

Про це повідомляє Sport Arena.

Вчора, 18 травня, ЮКСА у матчі 7 туру чемпіонської групи Першої ліги зіграла внічию 3:3 з харківським Металістом. Після завершення поєдинку було оголошено про те, що цей матч став для Дебелка прощальним у кар’єрі.

За ЮКСА нападник виступав з 2024 року. Його першим професійним клубом був донецький Металург. Також Дебелко виступав за Сталь (Кам’янське), львівські Карпати, Кривбас, вірменський Бананц, естонську Левадію, латвійську Ригу та білоруський Шахтар із Солігорська.

У поточному сезон Дебелко провів 22 матчі за ЮКСА в усіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами.