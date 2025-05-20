Дебелко: Не хочу мучити ні себе, ні футбол
Форвард ЮКСА Роман Дебелко прокоментував рішення завершити кар’єру в віці 31 року та заявив, що хоче спробувати себе в ролі тренера.
Нападника цитує Український футбол.
"Більше не хочу мучити ні себе, ні футбол. Приходить момент, коли треба піти. Я попередив капітана, що в кінці сезону закінчуватиму з футболом. Далі він вже підготував хлопців, без зайвих емоцій.
Всьому, що я маю в своєму житті, я завдячую футболу. Я б не поїздив по інших країнах, не зустрів би свою дружину. Можливо, я не став яскравим гравцем, але не сказав ще останнього слова в футболі. Закінчую навчання на ліцензію категорії B", – заявив форвард.
Дебелко завершив кар’єру в неділю, 18 травня, в матчі Першої ліги проти Металіста (нічия 3:1). За ЮКСА нападник виступав з 2024 року. Його першим професійним клубом був донецький Металург. Також Дебелко виступав за Сталь (Кам’янське), львівські Карпати, Кривбас, вірменський Бананц, естонську Левадію, латвійську Ригу та білоруський Шахтар із Солігорська.