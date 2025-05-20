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Дебелко: Не хочу мучити ні себе, ні футбол

Олег Дідух — 20 травня 2025, 13:22
Дебелко: Не хочу мучити ні себе, ні футбол
Роман Дебелко
ФК ЮКСА

Форвард ЮКСА Роман Дебелко прокоментував рішення завершити кар’єру в віці 31 року та заявив, що хоче спробувати себе в ролі тренера.

Нападника цитує Український футбол.

"Більше не хочу мучити ні себе, ні футбол. Приходить момент, коли треба піти. Я попередив капітана, що в кінці сезону закінчуватиму з футболом. Далі він вже підготував хлопців, без зайвих емоцій.

Всьому, що я маю в своєму житті, я завдячую футболу. Я б не поїздив по інших країнах, не зустрів би свою дружину. Можливо, я не став яскравим гравцем, але не сказав ще останнього слова в футболі. Закінчую навчання на ліцензію категорії B", – заявив форвард.

Дебелко завершив кар’єру в неділю, 18 травня, в матчі Першої ліги проти Металіста (нічия 3:1). За ЮКСА нападник виступав з 2024 року. Його першим професійним клубом був донецький Металург. Також Дебелко виступав за Сталь (Кам’янське), львівські Карпати, Кривбас, вірменський Бананц, естонську Левадію, латвійську Ригу та білоруський Шахтар із Солігорська.

Дебелко Завершення кар'єри

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