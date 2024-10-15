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Беньо назвав причини невдалої гри Довбика проти Чехії

Олег Дідух — 15 жовтня, 18:50
Беньо назвав причини невдалої гри Довбика проти Чехії
Артем Довбик
УАФ

Відомий тренер Юрій Беньо поділився своєю думкою стосовно того, чому форвард збірної України Артем Довбик часто був відрізаним від партнерів по команді підчас матчу Ліги націй проти Чехії.

Беньо цитує Трибуна.

"Він завжди в оточенні 2-3 суперників при довгих передачах. Він не може ж на голову прийняти м’яч, двох розвернути та посадити. Якщо були ситуації, де він серед двох захисників зберіг – це вже для нього дуже великий плюс.
Треба, щоб одразу на підбиранні хтось був. Він може не виграти боротьбу у захисника, але десь скинути, десь завадити. Мусять бути 1-2 наші гравці. Бачив, що намагалися, той же Судаков, але чехи добре вигравала дуелі та одразу віддавали точні паси".

Нагадаємо, Україна в четвертому турі Ліги націй зіграла внічию 1:1 з Чехією. Довбик відзначився голом з пенальті на 53-й хвилині.

Підопічні Сергія Реброва з 4 очками поки що ідуть останніми в турнірній таблиці групи 1 в Лізі В.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Артем Довбик Збірна Чехії з футболу Юрій Беньо

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