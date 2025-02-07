Грав із біфштексом на нозі: шалена історія про травму від ексфутболіста АПЛ

Джеймс Коллінс, відомий своєю кар'єрою в Прем'єр-лізі, поділився неймовірною історією, яку важко було б повірити, якби не самі його слова.

В розмові з колишнім гравцем збірної Англії Пітером Краучем, Коллінс розповів про подію, яка здається більше вигадкою, ніж реальністю.

Під час гри за Астон Віллу, коли він отримав травму й зламав ногу, Коллінс не захотів пропускати матчі і шукав нестандартне рішення.

"Не знаю, чи повіриш цьому, але це сталося. Коли я грав за Астон Віллу, я зламав підйом ноги. Але я був тим гравцем, який завжди хотів бути на полі. Тому я сказав, що все нормально", – почав свою розповідь Коллінс.

Sky Sports

Історія стає ще більш дивною, коли він розповідає, як лікар команди запропонував використати дуже незвичний метод.

"Добре, ти подумаєш, що я божевільний, але давай спробуємо покласти шматок біфштексу на ногу, щоб зняти тиск з кістки".

І от, Коллінс зіграв матч Прем'єр-ліги з біфштексом в черевику.

"Звісно, це не міг бути цілий стейк, інакше я б не зміг взути черевик! Якщо чесно, грати з біфштексом на підйомі ноги... це нічого не дало. Але після перерви він майже зготувався, через те, як я пітнів".

Нагадаємо, Джеймс Коллінс завершив свою професійну кар'єру в 2018 році, після довгих 13 років, проведених у Прем'єр-лізі. Протягом своєї кар'єри він здобув репутацію надійного захисника. Його здобутки на полі включають понад 270 матчів в АПЛ.

Крім цього, Коллінс був частиною збірної Вельсу, з якою брав участь у великих міжнародних турнірах, зокрема в чемпіонаті Європи 2016 року, де його команда досягла півфіналу, що стало великим досягненням для вельського футболу.