П'янич: Сподіваюся, що завтра ж ФІФА поверне Росію до участі у міжнародних змаганнях

Боснійський півзахисник ЦСКА Міралем П'янич заявив, що найближчим часом очікує на повернення Росії до міжнародних змагань.

Слова футболіста наводить Спорт-Експрес.

"Сподіваюся, що завтра ж ФІФА поверне Росію до участі у міжнародних змаганнях. Тому що бачу, що відбувається у всьому світі. Деякі країни у схожій ситуації, але ставлення до них зовсім інше. Так не повинно бути. Звичайно, я сподіваюся, що все закінчиться якнайшвидше. Не хочу, щоб хтось у світі страждав".

У вересні 2022 року в інтерв'ю DAZN футболіст заявив таке:

"З Росією немає сенсу грати. Весь світ страждає від цієї ситуації, і ми маємо зіграти з ними першими? Давайте не будемо справляти погане враження".

Раніше П'янич вибачився перед росіянами за те, що 2 роки тому бойкотував матч проти їхньої збірної.

За інформацією російських ЗМІ, зарплата П'янича в ЦСКА складатиме близько 1 мільйона євро на рік.

У сезоні 2023/24 Міралем П'янич провів 34 матчі за Шарджу з ОАЕ, відзначившись 11 гольовими передачами. За кар'єру П'янич встиг пограти за такі відомі клуби, як Барселона, Ювентус, Рома.